Deset vteřin. Zhruba tolik má návrhář na to, aby zaujal celý svět. Aby si stamiliony lidí u obrazovek, mobilů a iPadů řekly: Odkud jsou sportovci, kteří mají na sobě to super oblečení? Designér Jan Černý to ví, a když tvořil olympijskou kolekci, počítal s tím, že hodiny práce vyvrcholí v tomto extrémně krátkém časovém úseku.

Stane se to při zahajovacím ceremoniálu pařížské olympiády. V České televizi Černý popsal, z čeho při své tvorbě vycházel. Chtěl do výsledné soupravy dostat českou hrdost, proto barevné tóny odkazující na trikoloru, propojení Francie s Českem, to je onen baloňák, který v Paříži nosí každý druhý, a navíc v lodi na Seině bude ve větru krásně vlát, a pak je to volbou rozpitých skvrn odkaz na originálního malíře a grafika Vladimíra Boudníka, který by se letos dožil sta let.

Krpálek v baloňáku

Stovky lidí, kteří na sociálních sítích hodnotili Černého komplet, si samozřejmě všímali i jeho genderless estetiky, tedy over size siluety a totožného looku pro muže a ženy. Česky řečeno, stejné hadry pro kluky i holky. To je další kreativcovo poselství, ukázat, že svět už není binární a LGBTQ+ komunita v něm má, nebo by měla mít, docela přirozené místo. Někdo šílí z představy, že olympijský baloňák skryje muskulaturu judisty Lukáše Krpálka, jinému vadí, že jeho set je málo tradiční. Návrhář do toho šel s tím, že to schytá od spousty lidí. Kdyby se chtěl zalíbit všem, byl by průměrný, bezobsažný a nudný.

Nejsouc redaktorkou lifestylového magazínu nechci se pouštět do rozboru Černého kompletu z hlediska designérského přínosu. Bokem konstatuji, že kolekce se mi líbí a z mého pohledu splňuje kritéria francouzské ležérnosti. Jeho přístup k zadání mě ale přivedl na úplně jiné myšlenkové pole.

Jan Černý na otázku moderátora, jak vnímají módu v jiných zemích a v čem je rozdíl mezi nimi a Českem, odpověděl: „V Paříži nebo Londýně, kde jsem pobýval, nejsou zasaženi historií, kterou jsme u nás měli dost divokou. Bylo do nás cpáno, že nemáme moc vyčnívat, že správné je, abychom byli všichni stejní, a že je špatné prezentovat svoji osobnost. To je asi hlavní bod, na němž se to láme. U Francouzů cítím neuvěřitelný styl, a nemyslím tím, že by nosili extravagantní věci, ale mají v sobě zažito, co si obléct, aby to působilo lehce, přirozeně, a zároveň elegantně. To my v sobě nemáme a těžce to hledáme.“

Jinakost jako styl

Odvaha mít styl, být jiný a se vztyčenou hlavou to nosit na veřejnosti vskutku není dána každému. A vůbec nejde jenom o pracovní kostýmek nebo večerní gala.

Když promítnu Černého slova do politiky, nacházím nespočet příkladů snahy odlišit se. Často to bývá na popud PR specialistů, tvůrců kampaní a znalců algoritmů sociálních sítí. Přesto jsem přesvědčená, že u lidí boduje při rozhodování u uren totéž, o čem mluvil Jan Černý. Tedy přirozenost, která vychází zevnitř, a jakkoli může být šokující, není falešná. Pokud si Donald Trump nasadí červenou kšiltovkus heslem Make America Great Again, tváří se nabubřele a po pokusu o atentát nezdrhá, ale zatne pěst a vykřikne Boj!, je to prostě on, byť si o tom můžeme myslet své. V tu chvíli mu možná blesklo hlavou, že právě tento obrázek bude symbolem republikánské kampaně. No a když Petr Fiala vyjede nakupovat do německého supermarketu a tlačí vozík v obleku, aby národu sdělil, že nutellu tam nabízejí ve větším balení a za nižší cenu, je všem pro legraci. Pan profesor patří za katedru, a ne k pokladně.

Pochopitelně to je pouhá povrchní marketingová fólie, ale pokud se bavíme o odvaze, prolíná se mnoha dalšími vrstvami a jde až k samé podstatě. Vyrazil-li Fiala jako první premiér (společně s polským a slovinským) do napadeného Kyjeva, bylo to víc než kurážné gesto. Šlo o sdělení, kam patří jeho vláda a na jaké straně bude stát po celou dobu konfliktu. Muselo mu být zřejmé, že zdaleka ne všichni Češi mu budou tleskat. Čím delší bude válka, tím jich bude méně. Přesto neuhnul ani o píď. Do jeho hodnotové politiky se bohužel nevejdou jiné přímé vzkazy voličům. Třeba sdělení, že začlenění Zelené dohody pro Evropu do zdejší legislativy bude hodně bolet a na svých peněženkách ho pocítí každý. Místo toho vynadal novinářům, že straší obyvatelstvo, když napsali, že český Green Deal zdraží život nám všem. Jenže mlžení se mu může tvrdě vymstít. Naopak upřímnost by mohla přinést nečekané plody.

Pětikoaliční kabinet Petra Fialy se stará hlavně o to, aby se udržel pohromadě. Aby nevyčníval a neplál hrdě ve větru jako Černého olympijská kolekce. Dělá polovičatá rozhodnutí a nemá tah na branku. I tu dostavbu Dukovan za něj vlastně vyřešil Putin, protože Rosatom byl z bezpečnostních důvodů ze hry a vláda rozhodovala jen mezi dvěma uchazeči z demokratických zemí, přičemž klíčovým kritériem byla cena.

Má se za to, že velké vůdce typu TGM, Václava Havla, Kennedyho, Churchilla nebo De Gaulla formují přelomové úseky dějin. Na tom je zajisté kus pravdy, ale není celá. Také v obyčejných časech mohou vyrůst výjimečné osobnosti, v politice i v umění. Chce to jen vědět, jaký je cíl a kudy se k němu vydat. Jan Černý to svou olympijskou kolekcí dokázal.