Demokratická opozice si navařila nepěknou kaši. Místo věcného, byť neústupného jednání s vládou o parametrech nouzového stavu se nechala vlákat do pasti.

Foto: Deník

Ve čtvrtek zažila triumfální pocit vítězství nad Babišem, aby ji vlastní hejtmani rychle vrátili do reality. Lekli se toho, že by boj s epidemickou hydrou měli kompletně na svých bedrech. Což mimo jiné znamená, že by museli z krajských pokladen platit odškodné za provozovny, které by uzavřely územní hygienické stanice.