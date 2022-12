Je to zatím největší prohra Česka v čele Evropské unie, byť dlužno dodat to ještě není prohra definitivní. Maďarsko v úterý večer vetovalo půjčku 18 miliard eur Ukrajině, kterou měla garantovat Evropská unie jako celek. Kyjevu to mělo zajistit nízké úročení půjčky, dlouhodobou splatnost a také jistotu, že peníze skutečně dostane. Po téměř roce války to mělo Ukrajině, bojující s ruskou agresí, zajistit pravidelný měsíční příjem, jenž měl udržet v chodu za válečné situace všechny základní služby státu. Stručně zajistit, aby se Ukrajina pod tíhou ruské agrese hospodářsky nezhroutila. A mohla pokračovat ve svém skutečně hrdinném odporu proti mnohem silnějšímu nepříteli.