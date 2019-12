Ostrava ale dál zůstávala v šoku, ze kterého se nedá jen tak probrat. Šest mrtvých, kteří čekali na ošetření v chirurgické ambulanci, a další zranění k tomu – to je nemilosrdný účet úterní tragédie.

To ráno přitom začalo jako každé jiné. Bydlím pár ulic od fakultní nemocnice, a houkačky záchranných složek tak vnímám jako běžnou záležitost. Pravda, včera před osmou hodinou jich houkalo více. Když mi pak známí z Poruby začali psát otázky, jestli vím, co se to u polikliniky děje, okamžitě se sepnuly vnitřní novinářské alarmy.

Během pěti minut rychlé chůze jsem byl na místě už i s kolegou z redakce, který bydlí rovněž poblíž místa této tragédie.

Před očima jsme měli obrázky jako z nějakého thrilleru. Vchod do polikliniky byl obklopen policejními auty, na místě byli hasiči i záchranáři. Kolem nás proběhla policejní zásahovka se samopaly, naskákala do vozů a odjížděla chytat pachatele.

Všude kolem bylo plno vyděšených lidí – pacientů i zdravotnického personálu. Všichni řešili, co se to stalo, a nevěřícně kroutili hlavou nad tím, že střelec nemilosrdně zaútočil na lidi v čekárně ambulance.

Vrah zabil ve Fakultní nemocnici Ostrava šest lidí:

To napětí a strach ve tvářích zůstávaly všem až do chvíle, než policie na místě oznámila už desítkám přítomných novinářů, že byl pachatel lapen zhruba v pět kilometrů vzdáleném Děhylově. Když už byl v pasti, zastřelil i sám sebe.

Moravskoslezská metropole ale zůstávala dál jako opařená.

Vzpomínky na tuhle událost jen tak z hlavy nezmizí ani mně, ač už jsem byl pracovně i u jiných velkých tragédií v regionu. Uklidnilo mě ale aspoň to, že se mi poledni ozvala dcera chodící do nedaleké základní školy, že policejní stíhání střelce sice viděli z okna, ale vše zvládli v klidu a v bezpečí ve třídě s učiteli.

Nezbývá než projevit upřímnou soustrast rodinám obětí a přát všem v tomto adventním čase klid a bezpečí, aby se podobný čin neopakoval…