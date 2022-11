Soči, 15. června 2018. Portugalsko prohrává se Španělskem 2:3 na mistrovství světa ve fotbale. Do konce zápasu zbývají dvě minuty. Christiano Ronaldo je faulován a rozhodčí píská trestný kop. Portugalský idol pokládá míč, dívá se na brankáře de Geu, typickým gestem si povytáhne trenýrky a pálí. Je to gól a fotbalový svět šílí. Dodnes si ten elektrizující okamžik pamatuji. Čtyři roky se každý fanoušek kulatého nesmyslu těší na vyvrcholení v podobě světového šampionátu. Jenže letos to tak úplně neplatí. Spousta nadšenců šampionát, který začal včera v Kataru, bojkotuje.

Proti absurdnímu pořadatelství mistrovství pouštním emirátem se bouří kde kdo. Fotbalové země, k nimž se i při tristních výkonech národního mužstva (na MS se nedostalo a v posledním zápasu sezóny prohrálo v sobotu s Tureckem 1:2) počítá také Česká republika, jsou naštvané. Proč se pořádá planetární událost patřící do jarních až podzimních měsíců v Kataru a v zimě? Finále se odehraje 18. prosince, kdy všichni Evropané, včetně posledních mistrů světa z Francie myslí na Vánoce, nikoli na rychlé nohy a kličky Kyliana Mbappého, byť jsou obdivuhodné. Pokud vyhraje manšaft ze starého kontinentu, budou ho lidé vítat v bundách a kulichách. Absurdní.

Líní demokraté a volební vykřičník

Tuto pomatenost si vymyslela Mezinárodní fotbalová federace FIFA v roce 2010. Nejen, že se kvůli vedru bude hrát v prosinci v nefotbalové zemi, ale hlavně na stadionech, které vyrostly na otrocké práci zahraničních dělníků. Při jejich budování podle oficiálních zdrojů zemřelo 6500 lidí, ve skutečnosti jich bylo minimálně třikrát tolik. Současný šéf FIFA Gianni Infantino nyní na adresu kritiků uvedl: „Za to, co jsme v Evropě poslední tři tisíce let dělali, bychom se teď měli tři tisíce let omlouvat, než začneme rozdávat lekce morálky.“ Možná by bylo lepší začít dělat správné věci. Třeba nepodlézat zemi, kde jsou lidská práva prázdným pojmem a homosexualita trestná, jen proto, že je bohatá. Nebo za to všechen ten zkapalněný zemní plyn, jehož je druhým největším vývozcem na světě, stojí? Takže po Rusku pořádá MS ve fotbale Katar. Chce ještě někdo tvrdit, že peníze nejsou vždycky až na prvním místě?