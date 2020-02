/ANALÝZA/ Mírový plán, o němž se s Palestinci vůbec nevyjednávalo, představili včera ve Washingtonu americký prezident Donald Trump a úřadující izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Spíš diktát, než mírový plán nabízí Palestincům něco na úrovni izraelského protektorátu než skutečně samostatný stát.

Americký prezident Donald Trump | Foto: Twitter/Donald J. Trump

„Dnešní dohoda je historickou šancí pro Palestince, aby konečně získali nezávislý stát. Po sedmdesáti letech, kdy byl zaznamenán jen malý pokrok, by to mohla být poslední šance, jakou kdy budou mít,“ prohlásil v úterý večer našeho času před Bílým domem Donald Trump. A to jen za přítomnosti izraelského pre-miéra Netanjahua. Palestinský prezident Mahmúd Abbás před Bílým domem chyběl. Proto mohl plán na místě ocenit jen Netanjahu. „Je to skvělý plán pro Izrael, je to skvělý plán pro mír. Upřímně, pane prezidente, vzhledem ke všemu, co jste pro Izrael už udělal, nejsem překvapen. Jste nejlepším přítelem, kterého Izrael kdy v Bílém domě měl,“ uvedl premiér Izraele.