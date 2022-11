Už jen zapamatovat si všechny ty body není lehké, natož podle nich postupovat. Ani ti, kdo už déle s někým žijí, ať v manželství, nebo nesezdáni, si nemohou být jisti, že by podle dnešních kritérií vzájemně obstáli a opět si padli do náručí. Je to trochu podobné jako se studiem – buďme rádi, že jsme ze školy vylezli už před lety a dnes nemusíme to martyrium absolvovat znovu. „Je to těžký, bejt bezvadnej chlap, aby měla tě ráda, aby celej svět měl tě rád…“ zpíval Robert Nebřenský ve Vltavě už před čtvrtstoletím.

Pěna dní: Ať si To vybere…

Scházím ze svého podkrovního brlohu zrovna ve chvíli, kdy se přítelkyně mé ženy dostala v popisu své dopravní nehody k okamžiku: „…a já jsem jen seděla za volantem a brečela a nemohla se hnout. A ten Honza, jak jel kousek za náma, to všechno viděl, hned zastavil, přiběhl ke mně a takhle mě pevně chytil (přítelkyně popadne mou ženu za paže, aby Honzovo objetí názorně předvedla) a klidným hlasem jen opakoval – nic se nestalo, Hani, klid, bude to dobrý!“

Chvíli se odmlčí, aby mé ženě dala čas si silný obraz představit. „Držel mě takhle snad čtvrt hodiny. Pak jsem něco zamekotala, že nemám náplně do elektronickýho cigára. A Honza – nekuřák – byl v mžiku zpátky s krabičkou heetů!“ V duchu jsem viděl, jak načmárala na ubrousek lásku několika tahy, aby ho hned hodila do koše.

Ale měl jsem dobrý pocit z toho, že potřeba blízkosti a lásky umí ještě pořád udělat z gentlemana hrdinu. Že stará dobrá náhoda umí ještě pořád nabořit všechna psychologická desatera, která stejně radí bezobsažně hlavně v duchu rovnoprávnosti pohlaví. Prostě i dnes má být správný chlap ve správný čas na správném místě, když žena potřebuje chytit, držet a připálit.