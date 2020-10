V záplavě informací o šíření pandemie koronaviru poněkud zanikla zpráva z Obvodního soudu pro Prahu 6. Ten v pátek vyřkl verdikt, že exministryně obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL,TOP 09) a bývalý resortní šéf sekce vyzbrojování Jiří Staněk jsou v kauze nákupu letounů CASA nevinní.

Foto: Deník

Na tom by nebylo nic zvláštního. Existovalo podezření, státní žalobce vznesl žalobu a soud jí projednal. Co je ale tristní, nepřijatelné a demokratického právního státu nedůstojné, je délka řízení. To se táhlo osm let a včerejší rozsudek je nepravomocný, takže může trvat ještě roky, než padne konečné rozhodnutí.