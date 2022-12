V jedné brněnské škole zakázali žákům mobily. Musí je zamknout do skříněk a celý den ani ťuk. Učitelé si to pochvalují. Děti si užívají odpočinku o přestávkách, místo aby civěli do svítících krabiček. Podotýkám, že za mých školních časů jsme po sobě házeli houbou, honili se a rvali jako koně.