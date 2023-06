Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Politik a sliby. Jedno bez druhého si nelze představit. Jsou na tom založeny předvolební kampaně, propagační spisky, dokonce i programové prohlášení vlády. Bez světlých zítřků či nápravy všeho, co napáchali ti před nimi, by se nemohla otáčet kola dějin v demokratických právních systémech.

Hodnotit Petra Pavla po sto dnech v úřadě by bylo víc než předčasné. Nepochybně ovšem lze jít bod po bodu jeho vlastního seznamu úkolů a odškrtávat, co už splnil. To může udělat každý občan a Pavel by z této prověrky vyšel nadmíru dobře.

Jmenoval tři nové ústavní soudce, kteří jsou ozdobou české justice. A další skvělá jména má v záloze. Senátu již odeslal k projednání návrh na Roberta Fremra a údajně zvažuje i vrchní pražskou žalobkyni Lenku Bradáčovou. Rýsuje se Ústavní soud snů.

Vybral si úctyhodné a respektované spolupracovníky, mezi nimiž vyniká kancléřka Jana Vohralíková. Ta je nejen profesionálkou každým coulem, ale navíc kolem sebe šíří dobrou náladu a optimistické vidění světa. I jejím výběrem Petr Pavel dává světu najevo, že na Pražském hradě bude skoro všechno jinak než za jeho předchůdce.

Podle čerstvého průzkumu agentury STEM občané velmi pozitivně hodnotí, že se hradní areál otevřel všem. Kromě toho Pavel získal dobrou známku za výbornou reprezentaci v zahraničí a zlepšení komunikace s médii.

A když už jsem u tohoto šetření, dodávám, že ho vnímají jako důvěryhodného politika tři pětiny respondentů. U voličů vládních stran dosahuje 95 procent, u parlamentní opozice 34, u mimoparlamentní 54 a u nevoličů 63 procent.

Nadstranický prezident na straně pětikoalice

Sociologická data potvrzují, že lidé si přejí důstojnou hlavu státu, která nebude příliš aktivně zasahovat do každodenních praktických záležitostí, ale soustředí se na nadčasové hodnoty a morálku. Pavla podporuje především materiálně dobře zajištěná mladší generace s vyšší úrovní vzdělání.

V tom vidím zárodek potíží. Petr Pavel mnohokrát zdůraznil, že je a chce zůstat nadstranickým prezidentem. Jistě to tak cítí, ale lidé ho budou posuzovat podle konkrétních činů. V zahraniční agendě a důrazech se zcela překrývá s pětikoalicí. Někdy jde ještě dál, jako v rozhovoru pro Svobodnou Evropu, kde hovořil o potřebě sledování ruských občanů pobývajících v ČR.

Na domácí scéně sice vyzývá k dialogu a vzájemnému naslouchání vládního a opozičního tábora, ale reálně je na straně Fialova týmu. Podepsal snížení valorizace penzí, konsolidační balíček vnímá jako nutnou záchrannou brzdu, podporuje růst armádního rozpočtu.

To všechno jsou opatření, jež budou mít dopad hlavně na peněženky lidí s nižšími příjmy, základním vzděláním a vyššího věku. O jejich hlasy bude usilovat ANO i SPD, pochopitelně SOCDEM a KSČM. Jak se k nim postaví prezident? Zatím nevíme. A hlavně nevíme, zda bude stejně obratnýv českém politickém rybníčku, jako je v tom mezinárodním, kde sbírá plusové body.

Pokud se doma spokojí s rolí kladeče věnců, autora nekonfliktních projevů a laskavého moderátora dění, nemusí nic měnit. Chce-li se však profilovat jako silná a svébytná politická figura, bude se muset naučit zemanovským finesám se vší špínou, jež k tomu patří. A občas obléknout boxerské rukavice nebo plášť kardinála Richelieua. Občané by měli doufat, že zůstane u toho prvního.