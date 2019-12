Život Pavlíny Wolfové se sportem: Už jste slyšeli o fackované?

Boxer Rosťa Osička mi vyprávěl, že když boxují (nebo se perou) holky, bývá to děsná řež. „Je to hrůza, stříká krev. Ženskou já do ringu nikdy nepovedu. Nikdy,“ opakuje šampion, který v sedmdesátých letech vyprodával Lucernu a ničil soupeře.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové