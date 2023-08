Jakub Horák | Foto: se svolením Jakuba Horáka

Opět jsem byl matkou donucen vyrazit do Lidlu – prý levná kuřata. Půlka mužů je tu zase v maskáčích – maskované kraťasy, nátělníky, trička, a všichni rvou do vozíků kuřata. Tahle móda tu nebyla, ale od té doby, co se hnuli migranti, nosí maskáče každý správný chlap, jako bychom byli ve válce. S kým? Těžko říct. Nejspíš s kuřaty.

Zatímco české ženy na podobné oblečení žehrají a připomínají, jak elegantně se oblékají starší Francouzi nebo Italové, mužské populaci to evidentně vyhovuje. Kombinace nevkusu, nízké ceny a tzv. praktičnosti – tři věci, po kterých se můžeme utlouct. Nabídni českému muži něco, co je levné a má to hodně „kapec“, a navlékne to, i kdyby to bylo udělané z hlenu mimozemských brouků.

Chleba meziročně zdražil o polovinu, o 18,7 procenta podražilo ovoce a o téměř 23 procent čerstvá zelenina. Oproti loňskému lednu vzrostly ceny brambor o 43,1 procenta a u vajec dokonce o 82,7 procenta.

Důvody zdražení jsme slyšeli různé. Majitel největšího agroholdingu a zároveň vůdce politické opozice z něj viní tzv. Fialovu drahotu, také za to prý mohl Putin a jeho vinou zdražené energie. S nárůstem cen přitom ostře kontrastuje nárůst zisku zemědělských gigantů.

Konsolidovaný zisk Agrofertu loni stoupl víc než dvojnásobně na 12,97 miliardy korun. Vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Jen největší česká pekárenská společnost Penam, která také patří do holdingu, loni zvýšila tržby o 1,8 miliardy korun na 6,3 miliardy. To představuje nárůst o 41 procent ve srovnání s rokem 2021.

Agrofert však není sám. Francouzská společnost Lactalis CZ, která vlastní mlékárny Kunín a Klatovy, loni téměř zečtyřnásobila zisk na 54,7 milionu korun. Oproti roku 2021 vzrostl o 290 procent.

Ve skutečnosti tedy za zdražení nemohly ani tak vnější faktory jako spíš to, že výrobci zdražili zboží. Proč? Protože mohli. Vysvětlování, že za to může válka, je tedy podobné těm oblíbeným maskáčům: jde o zdražení zamaskované.

