Jaromír Soukup nepatří tak úplně k nejpopulárnějším postavám sociálních sítí, a tak jeho rozchod s bulvární celebritou Agátou Hany-chovou pozdravila řada internetových memů s názvy „Nový pořad TV Barrandov: Rozvod Jaromíra Soukupa“ a tak podobně. Jeho expartnerka byla zase komentována vtipem TMBK: „Vyprodaná O2 Aréna – Sraz tatínků dětí Agáty Hanychové“.

Pěna dní: Zažít nudu – vadí!

Já nicméně přes všechny nesympatie k tomuto pánovi musím konstatovat, že když holka sbalí staršího bohatého chlápka, nakecá mu, že ho miluje, nastěhuje se i se svou pošahanou matkou k němu do prázdninové vily, nechá si udělat dítě, aby pak sebrala jejich společnou čtyřměsíční dcerku, odvedla ji pryč a na Instagram napsala obvyklý sentimentální blábol na téma „ach jo, to bolí, naše cesty se rozcházejí, ale dále budeš úžasný táta“, tak není nic jiného než vypočítavá potvora.

Jakub Horák

je spisovatel

Média jsou plná řečí o utrpení žen, ale kdyby chlap mámě sebral čtyřměsíční dítě a napsal na sítě „jezusky to to bolí, ale budeš dál skvělá máma“, tak ho ukřižujou, nemyslíte? Nebo snad tátu bolí odloučení od dítěte méně než mámu?

Nejspíš budeme v následujících dnech informováni, že za všechno může Soukup, možná se nebohá Agáta jednoho rána probudila a s hrůzou zjistila, že je u Jaromíra Soukupa, což předtím vůbec netušila! Jaké pak bude následovat další dějství? Plačky matky samoživitelky? Objev polyamorie? Nějaký další nešťastník a další dítě, tentokrát už se čtvrtým tatínkem?

Řešení nemám a vlastně se cynicky utěšuju tím, že toto je možná v dnešní sobecké době jediná možnost, jak se mohou určitý lidem děti narodit.

Pěna dní: Na jachtě

Ale na tenhle přeslazenej cyklus v médiích – kdy nejprve sledujeme „víme první“ cukrování, pak sluncem zaplavené námluvy, vyfiltrovanej společnej život plnej zázraků a následně dojemný vzkaz „instarodině“ na téma, jak to bolí a všechno letí do koše – na tohle začínám být vážně alergický, a nemusím být na to ani žádný příznivec kardinála Duky. Nejspíš fakt jen patřím do jiné doby.

Existuje pro to jediné slovo: NEZODPOVĚDNOST.

Vztahy, ve kterých jsou děti, by měly vypadat jinak.

