Právo na vlastní názor se stává něčím jako Jack Rozparovač pronásledující nás ve snech s nožem. Lidé, kteří se nenechali očkovat, mají právo na názor. Ale stejně tak mají ti očkovaní právo říci neočkovaným, že s nimi nesouhlasí. Ovšem ti neočkovaní, kterým se nelíbí, že je očkovaní za jejich přístup kritizují, mají zase právo na názor, že je jejich názor kritikou obtěžuje, a v tu chvíli však zase zastánci očkování mají nesporné právo uplatnit názor, že pokud někomu vadí názor, který se mu nelíbí, tak tento názor… Sledujete mě ještě vůbec?

Není to totiž Jack Rozparovač, ale Jack Rozporovač – nepříjemný chlapík, který pořád něco rozporuje. Tato postavička z komiksu Albrechta Smutena je pro mě symbolem doby. Napište na sociální sítě cokoli a do pěti minut dorazí Jack Rozporovač a začne vám rozporovat to, co jste napsali. Někdy je to člověk, kterého neznáte. Někdy je to kamarádka, s níž jste si ještě včera rozuměli, ale touhle debatou to skončilo.

Minulý týden nepustili na vídeňskou diskotéku dvě velmi obézní slečny s vysvětlením, že by to kazilo image podniku. Den předtím ministryně Maláčová kontrolovala firmy a se svým asistentem Matějem Stropnickým, který si ze svého zámku odskočil zachraňovat pracující lidi, se u toho nechala vyfotit. Ať už o tom napíšete cokoli, Jack Rozporovač je na vašem Facebooku cobydup a vysvětlí vám, že se mýlíte.

Autor je spisovatel

Krása doby před sociálními sítěmi totiž byla v tom, že nikdo pořádně nevěděl, co si myslíte o 99 % věcí. Proč taky? Nikdy jste se o nich nebavili, protože nejsou důležité. Dnes je povinností mít názor na cokoli, a to se pak snadno ztrácejí přátelé – protože najděte mi dva lidi, kteří mají sto stejných názorů na sto věcí, včetně třeba práva transsexuálů závodit na olympiádě, receptu na svíčkovou omáčku a pravidla, jestli se vejce mají naťukávat na užším, nebo na tlustším konci.

Ano, dnešní doba je rozporuplná.

