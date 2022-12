Když vycházíme ze současného stavu, kdy první tři kandidáti – Babiš, Nerudová a Pavel – mají stále podobnější preference, tak ještě nedávno jasnou vizi, že proti Babišovi (29,7 procenta) bude ve druhém kole stát generál Pavel (25,3 procenta), narušil vzestup popularity Danuše Nerudové (25 procent).

Pro voliče, jejichž hlavním cílem je nedopustit, aby se Babiš stal prezidentem, se tak poprvé otevřela varianta, že ve druhém kole si to rozdá generál s Nerudovou a Babiš ostrouhá. Toho by šlo dosáhnout třeba odstoupením dalších soupeřících – Pavla Fischera by v tuto chvíli volilo 6,4 procenta voličů, Marka Hilšera 4,2 procenta. Kdyby se tento počet rozdělil mezi Nerudovou a Pavla, oba by tím mohli z druhého kola vyřadit Babiše.

V opačném případě se aktuálnější stává debata na téma, kdo má proti němu ve druhém kole větší šance. Minulý týden se na Twitteru objevil příspěvek Kateřiny Šenkýplové, partnerky jednoho z donorů Petra Pavla. Cituje volební průzkum, podle něhož jsou ve druhém kole šance Pavla proti Babišovi 55:45, zatímco v případě Nerudové je poměr hlasů s Babišem vyrovnaný 50:50. Průzkum prováděla společnost Ipsos a vyplývá z něj, že v takovém druhém kole by 34 % volilo Babiše, 34 % Nerudovou, 12 % neví a 16 % by volit nešlo. Podle tohoto výzkumu má tedy větší šance generál.

A co na to Andrej Babiš, který uvedená čísla samozřejmě také zná? Jako zatím předpokládaný účastníki druhého kola zvolil „zemanovskou“ taktiku, kdy nechodí s Pavlem a Nerudovou do debat, doufá, že se rozhádají mezi sebou, a voliči, jejichž kandidát se do druhého kola nedostane, pak znechuceně ve druhém kole volit nepřijdou.

Není to nereálný scénář a už jsme ho v minulém duelu Zeman-Drahoš zažili. Namísto toho, kdo je nejlepší, se stejně jako minule rozjíždí debata, kdo by měl jít z kola ven.

