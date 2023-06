Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

Do oken mého bytu na Starém Městě pražském doléhá řev britských fotbalových fanoušků, kteří do Prahy dorazili na zápas Evropské konferenční ligy Fiorentina – West Ham. Pokud si typického Brita představujete jako někoho z Harryho Pottera nebo Sherlocka Holmese, rozhodně to neplatí pro anglického fanouška fotbalu. Ten je nesmírně tupým stvořením, které umí akorát vypít pivo, postavit se doprostřed ulice a řvát „Aaa!“

Jakub Horák

je spisovatel

Nepochybně někomu křivdím, jistě jsou i inteligentní fanoušci, ale já na základě pozorování z okna soudím takhle. Když jekot trval už přes třicet minut (v baru v Rytířské ulici se fanoušci i poprali a policie jich 16 zadržela), začaly mě přepadat pomstychtivé myšlenky. Třeba by se mi líbilo udělat na anglické fotbalové fanoušky takový prank neboli česky – vtípek.

Pěna dní: Ke grilům!

Po zápasu by prostě na stadion přijely staré autobusy s nabídkou odvozu zdarma. Fanoušky by odvezly do Příbrami, do lágru, kde se těžil uran. Tam by dostali vězeňské mundúry a šlichtu k večeři. Všude by běžely černobílé televize s pořady z 50. let, všude rudé vlajky, portréty Stalina – zkrátka totální noční můra Západoevropana, který zabloudil do východního bloku.

Budíček v pět, ke snídani cikorka a kus tvrdého chleba, a šup na šachtu těžit uran. No a po týdnu, kdy by už byli fandové vypsychovaní, navštívil by je Jarda Tvrdík, pozdravil je jménem českého fotbalu, řekl jim, že to byl českej kafkovskej humor a pustil by je domů…

Milý čtenáři, já samozřejmě vím, že něco takového se nesmí, nemůže, ani se to nechystám vážně navrhovat. A dokonce – pokud se to někomu nezdá vůbec vtipné a považuje mě spíš za kandidáta nějaké psychiatrické diagnózy – nehodlám se s ním přít. Všichni víme, že žijeme v moderní komplikované společnosti, která přežije jak demonstrace Vrábela na Václaváku, tak i výlet ostrovních příznivců fotbalu. A tak se jen směju pod fousy při představě, jak by na tenhle vtípek celý život vzpomínali a určitě by to vyprávěli i vnoučatům!

