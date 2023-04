Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

Věda je fascinující. Zatímco si jen málokdo dokáže představit konec našeho světa, víme už přesně, kdy přiletěl asteroid, po jehož dopadu vyhynuli dinosauři. Bylo to koncem května.

Jakub Horák

je spisovatel

Masové pohřebiště ryb a dinosaurů, kteří byli pohřbeni pod nánosem bahna pouhé desítky minut po zkázonosném dopadu tělesa, bylo nedávno objeveno v oblasti Mexického zálivu. Vědci tam našli i zkamenělé ryby, které měly v žábrách úlomky tektitů – hornin vyvržených do vzduchu po nárazu, ke kterému došlo asi tři tisíce kilometrů jižněji, o čemž vypovídá zachovalý kráter. Miniaturní rozžhavené kousky spadly zpět do vody a ryby se jich nadýchaly – těsně předtím, než přišlo zemětřesení a vlna tsunami, a ty vše pohřbily i s pylem rostlin, podle čehož se dá zjistit, v jakém vegetačním období se tak stalo. Takže koncem května, maximálně začátkem června.

Pěna dní: Efekt vesnice

Mimochodem, ta vlna tsunami měla výšku několik set metrů, prý poměrně málo, díky tomu, že asteroid dopadl do mělké vody. Kdyby spadl do hlubšího oceánu, byla by vysoká několik kilometrů. Dopad planetky uvolnil energii stomilionkrát silnější než jakákoli bomba odpálená člověkem. Tlaková vlna způsobila, že vše živé létalo vzduchem. Následně všude na povrchu teplota vystoupala na sto padesát stupňů Celsia a každý tvor, který nebyl chráněn skálou nebo vodní hladinou, se upekl zaživa. Vegetace vzplála. Na zemi nepřežilo zkázu žádné zvíře těžší než 25 kilogramů. A po horku klesly teploty na několik měsíců o 40 stupňů Celsia a nastala impaktní zima.

Ještě donedávna se nám mohlo jen zdát, že bychom něco takového mohli zjistit, a teď to můžeme vidět jako před očima. Představte si květen, lebedíte si v teplém moři, všechno vypadá fajn. Říkáte si, že mezinárodní situace je sice složitá, ale máme moudré vlády, které se o všechno starají, takže věci nevypadají tak horké, jak jsou. A pak mrknete na obzor, odkud se blíží několik kilometrů vysoká vlna tsunami. A o hodinu později začne být horko zatraceně.

