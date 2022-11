Nemusíte být příznivci psychedelik, abyste uznali, že v tomto případě bylo něco chybného. Ayahuasca nevyvolává závislost, není to ani rekreační droga. Seance s ní vyžaduje odvahu, neboť látka pomáhá odkrývat staré strachy a úzkosti, které v sobě neseme. Zkušený terapeut s ní může hodně pomoci lidem, které sužují deprese a nedokážou přijít na to proč.

A tím ostřeji vyzněl rozsudek soudce, který ho zdůvodnil následovně: „Jediné, čím je soud vázán, je zákon. Tady je to jasné, DMT je zakázaná látkaa pro nás je bezpředmětné, zda jde o léčivý aparáta zda to byl omyl ji na tento seznam uvést.“

Někdy nestačí řídit se zákonem. Dobře to vyjádřil Zygmunt Bauman v knize Tekutá modernita. Popisuje dobu německé Třetí říše, kdy – zcela v souladu se zákonem – bylo odvezeno do koncentračních táborů šest milionů Židů, zavražděno a spáleno. Bauman popisuje celý řetězec tohoto procesu, kdy vlastně nikdo za nic nemohl, každý dělal jen to, co mu nařizoval zákon: Úředník podle vyhlášky vyhledal v kartotéce občany židovského původu – za nic nemohl. Policista dle nařízení dohlédl, aby nastoupili do vlaků – za nic nemohl. Železničáři vlaky dle harmonogramů odřídili do Osvětimi – za nic nemohli. A nakonec ten poslední esesák v lágru jen stiskl tlačítko spouštějící plyn, protože dostal rozkaz.

Dnešní doba trpí tím, že nemá duchovní rovinu, lidé hledají sami sebe a smysl života, jako ho hledali vždy. Stane-li se život jen přežíváním a neustálým trápením vlastní bolestí, kterou pak ještě mnozí staví na piedestal, společnost by měla využít všechny možnosti pomoci, které jsou k dispozici. Psychedelika, která světoznámý český psychiatr Stanislav Grof zkoumal již v 60. letech, mezi ně patří.

