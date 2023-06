Jakub Horák | Foto: se svolením Jakuba Horáka

Občas se ozve hlas, že legrace o „chcimírech“ je hnusná. Kam jsme se dostali, že dáváme cejch člověku, který chce mír? Vždyť mír je krásná věc. Mír chtějí všichni, nejen Missky, mír chce každý, kdo má děti, protože pro děcko je hrozné ztratit mámu či tátu, a je jedno, jestli je Rus, Ukrajinec, Němec, nebo Čech.

Vědí to dobře i propagandisté. Atmosféry socialistického Československa jsem si stačil jen líznout, ještě jsem nezažil, jaké to je, chodit do práce, ale atmosféru ze škol si pamatuji.

Všude byly nástěnky o míru. Picassovy holubice míru, Sovětský svaz jako záštita míru. Oproti tomu v novinách karikatury Reagana a Thatcherové, sršící jadernými raketami. Pohraničníci - jejichž úkolem bylo střílet na hranicích ty, kteří chtěli utéct do svobodného světa za železnou oponou - byli líčeni jako vojáci na stráži míru, kteří nás chrání před nacisty v Západním Německu, kteří chtějí obsadit naši zem.

Píšu tento text den poté, co Vladimir Putin na setkání s africkými lídry prohlásil, že Rusko loňského jara vyjednalo s Ukrajinou mír, a Ukrajina to porušila, a může tedy za to, že válka pokračuje. „Když jsme ale stáhli vojáky od Kyjeva, ukrajinští představitelé dohodu smetli ze stolu, do propadliště dějin, abych to řekl slušně,“ vysvětlil Putin.

A tady opět začíná stará hra o tom, kdo chce míra kdo chce válku, kterou si pamatuji z dětství. A pamatují si ji i naši předkové, když Hitler řekl o záboru Sudet: „Tohle je poslední územní požadavek, jaký musím v Evropě vznést. Nebudu se už zajímato český stát. Nechci už žádné Čechy.“

Takto ve svých pamětech Winston Churchill popisuje Hitlerův slib, kterým omámil spojence Československa.

Je totiž něco důležitějšího než mír – svoboda. Ukrajina si jako svobodný stát musí sama rozhodnout o své budoucnosti. A to se nevyřeší řečmi, jak chceme mír. Bohužel tady platí, co 500 let před Kristem napsal Hérakleitos: „Boj je otcem všeho i králem všeho, a jedny činí bohy, druhé lidmi, jedny dělá otroky, druhé svobodnými.“

