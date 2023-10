David Nesnídal | Foto: Deník/Martin Divíšek

STAVBYVEDOUCÍ: „Předně všem přeju krásný, dobrý den a pokusím se to v kostce zhodnotit celkově. Předně mám radost, že si všichni kluci sedli, tedy nemyslím jako tady za stůl, hehe – v týmu nejsou žádný animozity, ale jen zdravý soupeření mezi klukama, aby každej vydal pro ten celkovej výsledek ze sebe to nejlepší. Myslím, že do toho šli všichni naplno, taky hlavně aby si to užili a získali co nejvíc novejch zkušeností. Výsledek je takovej, jakej je, řekl bych, že se nemusíme stydět a jdeme s hlavou vztyčenou dál. Sami by vám k tomu něco chtěli říct, bez zbytečnýho přikrášlování nebo defétišismu.“

Pěna dní: Zdroj pohody

ŠÉF ZEDNÍKŮ: „Za sebe jsem hodně rád, že nám to dobře vyšlo s maltou. Je fakt, že se dost nakopávalo a na obou stranách se vzadu hodně betonovalo. Ale s tím se počítalo, připravili jsme se na to a vlastně si to i užili, protože jsme sehraný a slyšíme na sebe. Jednou nám zatrnulo, když propálili zeď, ale zvládli jsme to. Do jara ale musíme zamakat na dynamice, abychom mohli pomejšlet vejš.“

ŠÉF ELEKTRIKÁŘŮ: „Přiznám se, že mi ze začátku chyběla šťáva, ale pak to začalo fungovat. A taky se počítá to, co nakonec skončí v síti – ať to přilítne odkudkoli. Jo, určitě jsme spálili pár koncovek, ale hlavně že se nikdo vážně nezranil a můžeme přejít k další fázi. A určitě si to zase užijeme.“

ŠÉF INSTALATÉRŮ: „Poučili jsme se, že nejdůležitější je tlak. Můžeš to vzadu utemovat, jak chceš, ale k čemu ti to je – bez tlaku?“

ŠÉF TESAŘŮ: „Já myslím, že všichni kluci za sebe uhodili hřebík na hlavičku. Náš výkon byl konzistentní, drží nám to pohromadě. Určitě jsme si neuřízli ostudu, trochu nám jen chybí přesnost.“

Pěna dní: Jsem drak

ŠÉF POKRÝVAČŮ: „Vždycky se někdo zeptá na podmazávání na nejvyšších místech. Řeknu to asi takhle: Tohle jde mimo mě. A v dnešní době moderních technologií je to snad už na ústupu. Zapomínáme na to, že jde o to si to užít.“

ŠÉF KLEMPÍŘŮ: „Když si totiž práci neužíváš, tak můžeš dělat jednou to, podruhý ono, a bude to, jako bys šel z deště pod okap…“