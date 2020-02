Opoziční podněty vnímá jako urážku majestátu, protože všichni předchůdci dnešních poslanců za ODS kradli a rozhazovali státní peníze, zatímco on dře do úmoru a jde se přetrhnout, aby se lidé měli dobře.

Ze stejného důvodu vnímá čas strávený ve sněmovně za promarněnou dobu, kterou mohl věnovat užitečným schůzkám. Pirátovi Jakubu Michálkovi na dotaz, proč má jen šestnáctiprocentní účast na písemných interpelacích sdělil, že na ně nechodí a chodit nebude, neboť je to jen exhibice. A pak to přišlo.

Prý až konečně projde zavedení klouzavého mandátu a členové vlády po dobu výkonu funkce nebudou muset být poslanci, konečně bude mít od interpelací pokoj. Jistě, pokud by chtěl položit otázku sám sobě. Jinak ale jako premiér bude muset odpovídat dál.

Co takhle hodinka studia jednacího řádu, pane premiére? A pokud jde o to okaté pohrdání sněmovnou, tak by si Andrej Babiš měl možná promluvit se svou vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou.

Ta totiž v nedělní Partii uvedla, že pokud jí hnutí ANO nabídne místo na kandidátce, pravděpodobně ho přijme. „Za dva roky ve funkci jsem nabyla dojmu, že je dobré mít za sebou ten mandát, dostat důvěru lidí. Pro práci politika a ministra je to velmi důležité.“ Jak pro kterého, že…