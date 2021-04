Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Předmětný rozsudek není dosud pravomocný, nicméně vyvolal ve společnosti velký ohlas. Mnohým se trest zdá nepřiměřeně přísný. Vždyť za fyzická napadení či pokusy o znásilnění se dávají tresty nižší. A takto trest vnímá velká část zdejší střední třídy, nikoli „galérka“.

Pro ilustraci nálad ve společnosti: dnes již bývalý politik Václav Klaus mladší sdílel v této souvislosti na sociálních sítích koláž se dvěma odsouzenými.

Je na ní zobrazen černošský migrant odsouzený v ČR za znásilnění, jenž dostal trest čtyř let vězení. A český občan, který byl za projev názoru, respektive za schvalování teroristického činu, odsouzen na šest let. Někdo může Klausovo srovnání vnímat jako populistické, nicméně jistou racionální základnu v něm vidět lze.

Asi nikdo rozumný neschvaluje trestné činy - zde teroristický útok, nicméně příliš tvrdý trest, kterým „šestka natvrdo“ určitě je, prokazuje vnímání spravedlnosti v naší krajině spíše medvědí službu. Koneckonců, obdobné činy se doposud trestaly pouze podmíněnými tresty.

Nepředvídatelnost práva

Náhlý skok na šest let, nutno vnímat jako odporující zásadě předvídatelnosti práva, o které tolikrát hovořil jak Ústavní soud ČR, tak i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Samozřejmě si nedovoluji presumovat rozhodnutí soudu druhého stupně, nicméně pokud by bez dalšího potvrdil běžné praxi se vymykající drakonický šestiletý trest, tato kauza by mohla doputovat až k Nejvyššímu soudu ČR a následně k soudu ústavnímu. Možná nakonec i do Štrasburku.

Jako zodpovědný právník se nechci (a nemohu) vyjadřovat přímo k této „novozélandsko-znojemské“ věci a rozhodně verbální trestné činy nebagatelizuji. Avšak je otázkou, zda ten, kdo píše škodolibé nesmysly na internet, by neměl být odsouzen spíše k veřejně-prospěšným pracím a nikoli k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Nalijme si čistého piva: ve vězení se skoro nikdo nepolepší, je to kruté zjištění, ale je to tak. Takže nelze vyloučit, že během mnohaletého trestu vězení z doposud netrestaného občana teroristu skutečně vychováme. Navíc každý den vězně stojí stát asi 2000 korun. Mám za to, že naše trestní justice, by se v mnoha případech měla držet osvědčeného: méně je více.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.