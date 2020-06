Týrání zvířat je špatné. Na tom se shodne většina rozumných lidí. Naši moudří poslanci a poslankyně budou hlasovat o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Mediálně nejvíce atraktivní je snaha části zákonodárců začlenit do novely absolutní zákaz chovu slepic v klecích. Na jednu stranu možno s touto ochranářskou aktivitou souhlasit, avšak kdo říká A měl by ve sněmovně říct i jasné B.

Foto: Deník

Striktní klecový zákaz by jednoznačně znevýhodnil české a moravské drůbežáře proti dovozům z jiných zemí. Spravedlivé řešení je jediné - pakliže by se měly zakázat klece, tak by se měly zakázat v celé Evropské unii, tedy ve všech 27 členských státech. Podmínky prostě musí být co nejvíce vyrovnané, ne jednostranně pokřivené regulacemi. Byť vedené možná dobrými úmysly.