Vítězství Ukrajiny se zase začne vzdalovat a válka přejde do další nebezpečné fáze. Je možné, že přes obrovské ztráty a hrdinství Ukrajinců budou Rusové postupovat kupředu a bude trvat další nekonečné týdny a možná i měsíce, než se podaří vývoj války zase obrátit k lepšímu. Bude těžko. A i proto bude strašně dobře mít zrovna v té době na Hradě uvážlivého a věci znalého Petra Pavla, který dokáže občanům vysvětlit, co se děje. I to, že bude potřeba víc naší pomoci než dosud, k tomu, aby byl ruský agresor poražen.

Andrej Babiš je mírotvůrcem jenom proto, že se mu to hodí

Bude třeba i velké diplomatické úsilí na mezinárodní scéně, kde bude nutné celý Západ rychle přesvědčit o další a co možná nejrychlejší a nejmasivnější vojenské pomoci Ukrajině. Dosluhující Miloš Zeman je sice asi stejného názoru jako Petr Pavel, ale mezinárodní kredit tohoto mnohaletého obhájce ruského režimu je na bodu nula. Petr Pavel může sehrát velmi kladnou úlohu, doma i v zahraničí, na kterou budeme moci být jako národ hrdi.

Andrej Babiš ve své volební kampani lidem lhal. Žádný mír by nezařídil, bylo to jen zlé a hloupé heslo. Nikdo, a Petr Pavel už vůbec ne, si nepřeje válku, nepřeje si Česko ve válce.

Nikdo si nepřeje ani válku na Ukrajině. Ale je tu Rusko, které si válku přeje a uskutečňuje jí. Rusko, ne českou vládu, jak tvrdil Babiš, je třeba tím, že budeme pomáhat napadené Ukrajině, konečně zastavit. Čím dříve, tím lépe. Pokud o v této zemi někdo umí, někdo tomu někdo dokáže napomoci, pak je to právě Petr Pavel. Generál v čele Česka. Statečný muž pro nelehké časy.