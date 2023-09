Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Pirátské členstvo vystavilo ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) červenou kartu. Prakticky podruhé. Když o něm hlasovali v červnu, označili jeho působení ve vládě „za ohrožení důvěry ve spravedlnost a právní státi plnění cílů programového prohlášení vlády“. Tehdy to bylo v souvislosti s kauzou brněnských bytů. Tentokrát vyzvali své ministry, aby požadovali Blažkovo odvolání kvůli setkání s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého. „Pro nás je klíčové, aby mohli mít občané na rozdíl od éry Andreje Babiše důvěru ve stát, systém a spravedlnost. Nelze s ní hazardovat,“ řekl k tomu pirátský šéf Ivan Bartoš.

Jenže se nestane nic. Blažek má přesilného ochránce v premiéru Fialovi a partnera s kbelíkem másla na hlavě. STAN Víta Rakušana se k pirátské výzvě odmítl přidat. Není divu, neboť přišla v den, kdy policisté zasahovali na generálním štábu kvůli zakázce, jež je propojena s případem Dozimetr.

Miliony od státu pro Babiše? Může být

Je to předseda vlády, který si musí ujasnit, co ohrožuje jeho pětikoaliční tým nejvíc. Zda to je zmateně komunikovaný konsolidační balík, dohady ministrů o rozpočtu na příští rok, pomalá debyrokratizace státu, nebo kauzy s korupčním potenciálem. Lidé umí pochopit, že v mnohočetné krizi je hůř, ale nedokážou odpustit, kážou-li politici vodu a pijí po litrech víno. Nebo když jsou směšní. A to Piráti s kolovrátkem o Blažkovi začínají být.

Spousta voličů si řekne, že ministerská křesílka Jana Lipavského a Ivana Bartoše jsou tak pohodlná, že i kdyby Pavel Blažek uškrtil vlastní babičku, nezvedli by z nich zadek. A začínají se ptát, k čemu jim ta vnitrostranická referenda jsou, když vedení na jejich výsledky kašle?