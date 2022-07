Katastrofické scénáře, že Nord Stream 1 už po technické odstávce neobnoví svoji činnost, se nenaplnily. Plynu sice z Ruska teče jen tolik, kolik na základě kontraktů téct musí. A tolik, aby se udržely současné závratné sumy, za který ho kupují ti, kteří doufali, že levný plyn tu bude věčně. Ale přesto se daří doplňovat zásobníky. Daří se získávat nové dodávky ze zemí jako Ázerbájdžán, Nigérie, nebo USA.

Evropská unie představila plán, co dělat, kdyby se Rusko přece jen rozhodlo dodávky zastavit. A i z něj vyplývá, že by to byla už za nynější situace pro ekonomiky Unie menší rána, než byly covidové uzávěry. A jsou země, jako Španělsko a Portugalsko, kde je neruského plynu tolik, že to není problém žádný. Proto se přestaňme strašit a stahovat kalhoty, když brod je nejen daleko, ale hrozba není zdaleka tak velká, jak se ještě před pár týdny zdálo.

To, co ale hrozbou stále je, jsou ceny plynu. A tady se musí postarat vlády, včetně té české, a doplatit chudším lidem tolik, aby jim zbylo na jídlo a nájem. V současné situaci to neznamená uhradit rozdíl mezi cenami loni a letos, ale u těch nejchudších jeho citelnou část. Už teď je jasné, že zmiňovaných šestnáct tisíc na zimu stačit nebude. Současně ale musí zůstat motivace k šetření plynem a energetickým úsporám.

Protože úspory jsou správnou cestou k energetické bezpečnosti i k omezení globálního oteplování. A v tom berme tuto plynovou krizi ne jako ránu osudu, ale jako příležitost.