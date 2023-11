Martin Komárek | Foto: Deník

Karel Schwarzenberg zemřel, řekněme však raději, že odešel na věčnost. Že se jeho pevná víra naplnila a nic nebylo pro Vládce vesmíru snazšího než mu drobné poklesky odpustit. Nám na zemi se zbývá s ním rozloučit.

Jistě, hlavní slovo má rodina i poslední přání. Přesto se zamysleme, jaké pocty by mu měla prokázat česká společnost. Ačkoli jsme šlechtické tituly zrušili před více než sto lety, říkalo se mu kníže. A ač nechceme naštvat vlastenčící Čechy, jeho rod, z něhož vzešly desítky významných žen a mužů, z Česka přečuhoval.

Teď, otřeseni majestátem smrti, říkáme jen to dobré. Ale čím se vlastně zasloužil o stát?

Pomáhal disidentům, otevřel Václavu Havlovi nějaké to okno do světa. (Mnoho jiných však bylo otevřeno.) A ještě nedávno závistivci dávali k lepšímu, že to udělal hlavně proto, aby dostal zpátky miliardový majetek. Byl vícekrát ministrem a předsedou strany. Jenže jak se to říká v onom starém vtipu? Obecní rozhlas: „Všichni, kdo ještě nebyli v Praze ministrem, nechť se shromáždí na návsi.“

Mluví se teď o ohromných osobních vlastnostech Karla Schwarzenberga: loajalitě, vzdělání, kultuře, duchaplnosti a přitom sympatickém rošťáctví a frajeřině.

Jenže, na smrt nemocného, jsme ho před pár dny někteří popotahovali za to, jak mluvil o Dominiku Ferim. Mnozí politici dnes licoměrně pějí pajány, ale ve skutečnosti jim kníže ležel v žaludku.

A vezměme, kolik tu bylo znamenitých lidí, kteří léta seděli ve vězení, po revoluci dělali velkou politiku a po smrti se jim žádných mimořádných poct nedostalo. Proč nyní Schwarzenberg? Mluví se o tom, že by mohl mít pohřeb se státními poctami jako Karel Gott, slyším knížete, jak odpovídá: „Jsem sice také Karel, ale odpusťte, děkuji, nechci.“

I když jsme to často za jeho života neviděli, Karel Schwarzenberg byl velký muž, opravdu bez frází. A dovedu si představit, jakou poctu by přijal. Kdyby po něm stát nazval institut, kde by špičkoví světoví lektoři vychovávali budoucí politiky a správní úředníky.

Neboť to, aby jeho vlast byla dobře spravována, si přál toužebně, leč marně.