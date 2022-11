Vrátnice na ministerstvu vnitra byla v úterý asi nejsledovanějším místem v republice. Mají, nebo nemají? ptali se zvědavě úředníci a s nimi celý národ, jenž sleduje se zaujetím rozcvičku před prezidentskou volbou. Kandidátům, kteří se prokázali více než šedesáti tisíci podpisy, je třeba složit poklonu. Jak řekla Deníku matka Karla Diviše : „On má ty podpisy vydřené. Nikdo by asi nevěřil, kolik času, energie, nervů i peněz ho to stálo. Kdybych to věděla na začátku, snad bych mu to i vymluvila.“

Pohodlnější cestu zvolili kandidáti, kteří se opřeli o senátory či poslance. Jmenovitě to jsou Jaroslav Bašta, Andrej Babiš, Pavel Fischer a Tomáš Zima. Marek Hilšer a Josef Středula se pyšní jak souborem více než padesáti tisíc podpisů občanů, tak podporou členů z horní komory. U vrchního odboráře je pikantní, že se mu do petičního archu zapsali i dva senátoři zvolení za ANO. V podcastu Ptám se já to komentoval slovy: „Podepsali mi to ještě předtím, než měli zákaz to udělat.“ No vida, Andrej Babiš se před volbami tolik bál, že mu Piráti zakážou jeho sebechválu, až kvůli tomu vydal knihu s názvem Sdílejte, než to zakážou. Teď to nestihl a má Středulu proti sobě. Což svou signací odborářovy kandidatury přesně zamýšleli vládní senátoři.

Komunistu nebrat, gaye a lesby ano

Nelze ovšem vyloučit, že na Pražském hradě upekli strategii, jejíž vyvrcholením bude odchod odborářského bosse do ústraní se vzkazem, ať jeho příznivci volí Babiše. Mimochodem obdobné rozhodnutí ze strany Pavla Fischera a Marka Hilšera by pomohlo Danuši Nerudové. Kdyby odstoupili už před prvním kolem hlasování, mohli by se nakonec ve finále utkat Pavel a Nerudová. To se ovšem s velkou pravděpodobností nestane, neboť oba promyšleně pečují o svou politickou kariéru. Nerudová má i tak důvod k radosti. Nejenže posiluje, ale navíc má zajištěnou průběžnou péči o tvář i kapsu. Na účtu jí totiž přistálo pět milionů korun od drogistického krále, takže si může prozpěvovat Teta a Danuše, spolu silnější. Tedy pokud jí generál Pavel dovolí drobné plagiátorství v případě osvojení části jeho hesla.

Nejen vrátní na vnitru mohou radostně konstatovat, že prezidentský souboj nebude dostupný kandidátovi KSČM Josefu Skálovi, který nesehnal dost sympatizantů ochotných se mu upsat. A vyloženě roztomilá je bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která prý sice sesbírala přes 60 tisíc podpisů, ale je tak outlocitná, že do toho nejde, protože chtěla o čtyřicet tisíc víc. Je snad Miloš Zeman?

Prezidentské klání má též další nečekaný rozměr. Ministerští úředníci sice vyřknou verdikt ohledně definitivního složení kandidátů 25. listopadu, ale pokud to některý z nich bude chtít pohnat k soudu, výsledek se dozvíme 24. prosince. Pro někoho to tak letos vůbec nemusí být Štědrý den.