Pětikoaliční vláda a především její předseda Petr Fiala (ODS) se snaží voliče přesvědčovat, že i v extrémně obtížné době plní svůj cíl, tedy spravovat věci veřejné občansky vstřícně. Ministři se nehádají v přímém přenosu, nenadávají novinářům, v zahraničí nedělají ostudu. Česko je premiantem v pomoci Ukrajině a jejím uprchlíkům. Z vládních kuloárů lze slyšet, že pokud je hlavní výtkou vůči pětce občas nezvládnutá komunikace, pak je to báječné.

Velký omyl. Stačí si připomenout divokou debatu kolem poslaneckého zařízení v Harrachově. Prý z něj chtěla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vystěhovat ukrajinské běžence. Byť šlo jen o snahu přemístit je tam, kde by pro ně byla práce i školy pro děti, šéf Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) ihned tweetoval: „Sněmovna vystěhuje Ukrajince z Harrachova, aby tam mohli relaxovat poslanci. Stát po krajích chce, abychom se připravili na možnou zimní vlnu a navýšili kapacity ubytování v krajích a obcích. A já pak fakt novinářům neumím vysvětlovat tohle. Fakt ne.“

Vítězem veřejného mínění je suverénně Kuba. To je ovšem nic proti tomu, co se děje v Praze na radnici. Mnohatýdenní jednání o koalici na vládním půdorysu tady skončila krachem. Trojblok Spolu se nedohodl s Piráty a jde do menšinové rady s podporou hnutí ANO. Pro voliče absolutně nesrozumitelný vzkaz. Zato pro různé šíbry zcela jasný. Třeba že nezajímavé travnaté plochy se rázem budou měnit na stavební, kupříkladu kolem koupaliště Džbán.

Už slyším Andreje Babiše v prezidentské kampani, jak se bude ušklíbat, že nebýt jeho osoby, ODS by se dávno spojila s hnutím ANO. Praha se zřejmě vrací do hluboké minulosti. Jes podivem, že navenek tak zásadoví pirátští politici jako Jan Lipavský a Ivan Bartoš k tomu zarytě mlčí.