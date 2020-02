Premiér Andrej Babiš přitom prosazoval na summitu Evropské unie, aby na financování zemědělství z rozpočtu Unie šlo stejně, nebo dokonce více než v současnosti. S tím, že jsou dotace do zemědělství česká priorita! Zůstává nad tím rozum stát a je třeba se v českém národním zájmu hlasitě ptát: Proč??!!

Česko jako země na tak obřím financování zemědělství z fondů EU, které je v jiných zemích daleko rozsáhlejší, jenom tratí. Jsme země, která potraviny ve velkém dováží, nikoli vyváží. Samozřejmě, je třeba, aby měli lidé na venkově práci, aby česká krajina nepustla. Ale je nesmysl za to v tak obrovském množství vyhazovat unijní peníze.

Země jako Česko, stát závislý na vzdělanosti a šikovnosti, by měla naopak tlouci do stolu a přesvědčovat další unijní země, že EU musí investovat peníze do vzdělanosti, výzkumu, nových technologií, infrastruktury. Do věcí, které v této zemi uživí deset milionů lidí, a ne sto tisíc, jako uživí zemědělství.

EU se na novém rozpočtu i kvůli takovým politikům, jako je Babiš, v pátek nedohodla. Pokud chce Česko v rozpočtu něco smysluplného vyjednat, nemělo by tam posílat vyjednávat miliardáře latifundistu, jehož koncern je na zemědělské dotace přisátý. Ale státníka, který hájí zájmy této země.