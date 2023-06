Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Nikomu neuškodí, naopak může pomoct těm, kteří to potřebují. Pravil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na adresu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí známé jako Istanbulská úmluva. Vystihl to přesně a jeho postřeh se dá vztáhnout i na Obrannou smlouvu s USA. Co mají tyto dva dokumenty společného?

Třeba to, že jejich schválení znamená pro Česko vstup do ceněného elitního klubu. Dohodu s USA o spolupráci v oblasti obrany uzavřelo 24 členských států NATO. Nejde v ní o žádnou vojenskou základnu nebo trvalý pobyt amerických vojsk na našem území. Jak řekl Deníku prezident Petr Pavel, jedná se v podstatě o technickou smlouvu a veškerá zásadní pravomoc v otázce pobytu příslušníků cizí armády nadále zůstane v rukou poslanců a senátorů. Tato přesvědčivá argumentace pravděpodobně povede k hladkému schválení návrhu v obou parlamentních komorách. Bokem zůstane jen Okamurova SPD.

V případě Istanbulské úmluvy, která byla přijata v roce 2011, je to z prazvláštních důvodů jinak. Tu ratifikovalo 36 zemí. Podepsat ji odmítly Rusko a Ázerbájdžán. A vycouvaly z ní Slovensko, Maďarsko, Turecko a Bulharsko. Polsko lavíruje. Do jakého klubu v případě ochrany před násilím na ženách chceme patřit my? SPD evidentně k Rusku. Lidovci, kteří se nezbavili pohledu na manželství z 19. století, ke Slovensku, kde úmluvu zhatila katolická církev. Ale kam hnutí ANO?

Původně ji Andrej Babiš podporoval, pak začal váhat, nakonec byl jako premiér pro. A teď coby lídr opozice je proti. Chce napodobit Orbána? Petr Pavel je jednoznačně pro její ratifikaci. Vláda dokument poslala do sněmovny. To je ale málo. Premiér Petr Fiala by měl srozumitelně vysvětlit, na jaké straně stojí ODS a její ministři. Neboli, co může vadit na ochraně žen proti násilí a jejich diskriminaci kvůli pohlaví?

„Nesouhlasíme s tím, že úmluva, která má zakotvit mezinárodní standard ochrany před různými formami násilí, je rafinovaným pokusem vnést do našeho právního řádu pochybná ideologická měřítka. Jsme toho názoru, že by se ČR měla přihlásit ke státům, které se nesmiřují s různými formami zneužití moci a smlouvu již ratifikovaly,“ uvedla k tomu Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Není co dodat.