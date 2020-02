Polská demokratura

Ještě to není diktatura, ale demokracie to už není. Je to taková nechutná demokratura. Polsko je úterním večerním podpisem prezidenta Andrzeje Dudy pod další novelizací zákona o soudech, na jejímž základě mohou být soudci vyhazováni z práce za kritiku vládní „reformy soudnictví“ dalším krokem k likvidaci nezávislosti soudů.

