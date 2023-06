Luboš Palata | Foto: Deník

Obviňovat polskou dnes opoziční Občanskou platformu a bývalého premiéra Donalda Tuska, že by byli pod ruským vlivem, je jako označit za proruské politiky premiéra Petra Fialu nebo prezidenta Petra Pavla. Platforma veškerou a dodejme příkladnou polskou pomoc Ukrajině podporuje, stejně jako podporuje všechny kroky v rámci NATO a Evropské unie.

Slovensko krok od propasti, Česko tři

Přesto byl v Polsku v minulých dnech vytvořen a přijat legislativní paskvil, který má za cíl mimosoudní cestou jakési vládní parlamentní většinou vytvořené komise zkoumat a cejchovat polské opoziční politiky touto nálepkou. A zakazovat jim působení v polském veřejném životě.

Absurdní výtvor vládnoucího Práva a spravedlnosti (PiS) bohužel podepsal i prezident Andrzej Duda. Děje se tak pouhých několik měsíců před podzimními parlamentními volbami, v nichž podle současných volebních preferencí může PiS ztratit moc. Za hrozbu polské demokracii označily zákon jasně Evropská unie i Spojené státy.

Za evropské Polsko. Ve Varšavě proti vládě demonstrovalo půl milionu lidí

V neděli zažila Varšava největší protivládní protest od demonstrací Solidarity na počátku osmdesátých let. Je to dobré znamení, že Poláci si svoji demokracii nedají vzít. Dnes, uprostřed války svobodné Ukrajiny s ruskou putinovskou totalitou, i my Češi potřebujeme plnou demokracii v Polsku, klíčovém státě v pomoci Kyjevu, víc než kdy dřív. Je odpovědností českých politiků, zvláště těch z ODS, kteří mají přímou linku na PiS, aby se o udržení polské demokracie zasadili. Protože i v tom se dnes bojuje za Ukrajinu.