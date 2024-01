Martin Komárek | Foto: Deník

Pornografické obrázky největší hvězdy pop music Taylor Swift viděly desítky milionů lidí. Vytvořila je umělá inteligence a údajně působí zcela věrohodně. Věc nesrovnatelně menšího významu, leč založená obdobně: Vít Rakušan sám s ironií komentuje video, na němž spílá obyvatelům Karviné, mezi něž před časem vyjel. Kvůli Taylor Swift žádá Bílý dům o změny zákonů. Rakušan hrdě tvrdí, že se tím už jeho úředníci zabývají. Pozdě, všechno pozdě.

Výtvory umělé inteligence naprosto nerozeznatelné od skutečných videí hrozí, že rozvrátí systém demokratických voleb. Ta záležitost s předsedou STAN mohla být povedená ironie, která karikuje, jak skutečně smýšlejí politici o svých voličích. Jenže může to někdo s určitostí tvrdit? S určitostí nebudeme brzy vědět nic. Co když se ta zpěvačka opravdu nechala necudně nafotit, aby vydělala další miliony dolarů a zvýšila svou popularitu?

Zrušme domácí úkoly

Jak už Pilát říkal, pravda je ožehavá záležitost. V internetovém prostoru, který ovládne umělá inteligence, se ztratí. Jen odborníci budou schopni z kontextu odhadnout, co je skutečnost a co takzvaný deep fake. Jenže kdo dá dnes na odborníky? Těsně před volbami může kdokoli šikovný vytvořit na politika, kterého nemá rád, dokonalé „kompro“. A jak to politik odvrátí? Může se nad to povznést jako se o to pokouší Rakušan, jenže porno žhavého kandidáta nebo ještě něco horšího už viděly miliony lidí a ti, rudí vztekem, jdou volit jeho konkurenta.

Co budou strany dělat? Vytvoří dezinformace proti soupeřům? Pak by se možná vše vynulovalo a jako by se nic nestalo. Nevyužijí Piráti své technologické převahy, aby vrátili STANu podraz, který na ně udělal při minulých volbách? A co Rusové? Tentokrát už doopravdy můžou Trumpovi pomoci k vítězství.

Tohle není sci-fi, to je současnost. Zcela jistě se to stane a žádný zákon nepomůže, leda by se státy shodly na zákazu internetu. To je ovšem nesmysl. Reálně mohou politici udělat jen to, že se skřípěním zubů podpoří profesionální média, televize, rozhlas, noviny i servery. Jejich redaktoři totiž mají schopnosti i čuch na to, jak i ty nejdokonalejší dezinformace odhalit.