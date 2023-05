Jakub Horák | Foto: se svolením J. Horáka

Prodej piva Bud Light amerického gigantu Anheuser-Busch klesl u lahvových piv poslední měsíc o třetinu, prodeje čepovaného piva se v USA propadly dokonce o 50 procent. Co stojí za tak katastrofálním propadem?

Na vině je reklama s 26letým transaktivistou jménem Dylan Mulvaney. Biologický muž, jehož proměnu v ženu od roku 2021 sleduje na sociálních sítích přes 11 milionů followerů, sliboval zákazníkům v nejnovější soutěži vyhrát 15 000 dolarů a měl ke značce nalákat mladé lidi, mezi kterými obliba amerického budweiseru klesá.

Jakub Horák

je spisovatel

V instagramovém postu byl Mulvaney oblečený jako Audrey Hepburnová ve filmu Snídaně u Tiffanyho. „Tento měsíc jsem oslavila 365 dní svého ženství a Bud Light mi poslal možná ten nejlepší dárek vůbec, plechovku s mým obličejem,“ uvedl Mulvaney ve videu, když se napil piva.

Pěna dní: Vyžraná pokladna

Na značku měl tento pokus o genderovou propagandu katastrofální dopad. Nejenže nepřilákal nové zákazníky, ale zavinil obrovský propad u těch stávajících. Sítě zaplavila videa, v nichž lidé lijí Bud Light do záchodu či kanálu, přejíždějí plechovky bagrem, případně do nich střílí z brokovnice.

„Někdy si prostě chcete dát jen pivo, aniž by vás někdo poučoval o společenských trendech či o něčí sexuální orientaci,“ prohlásil jeden z uživatelů. A podobný názor na sociálních sítích sdílel i český marketingový expert Martin Jaroš: „Já jim to přeju. Vždyť to bylo falešný jako pětník. A lidi mají evidentně kulturních válek dost a nepotřebujou, aby jim ještěi blbá značka levnýho piva dělala občanskou výchovu, když si chtěj koupit karton,“ reagoval v komentáři, který sdílí stovky lajků.

Zdroj: Youtube

Budweiser nyní zkouší požár hasit. Zveřejnil zbrusu novou reklamu. Zobrazuje koně, jak cválá americkou krajinou, ve které dva lidé vztyčují americkou vlajku, z nichž jeden si pokládá ruku na srdce. „Tenhle příběh je větší než pivo. Je to příběh amerického ducha,“ říká hlas komentáře dramatickým tónem.

Když nefungují transsexuálové, vražte tam národ.

