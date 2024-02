Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Málokterá kauza zamořovala veřejný prostor tak dlouho jako Čapí hnízdo. I Rathovy miliony v krabici od vína se táhly, ale tam lidé intuitivně a také díky odposlechům věřili, že policie a státní žalobkyně mají nabito a bývalý hejtman Středočeského kraje bude odsouzen. To se přes různé peripetie stalo.

Definitivního osvobození se po deseti letech dočkala exministryně obrany Vlasta Parkanová, která byla obžalována kvůli údajně nevýhodnému nákupu letadel Casa. A liberecký hejtman Martin Půta (SLK) stejně dlouhou dobu čelí obžalobě z korupčního jednání. Výrazná osobnost hnutí Starostové a nezávislí kvůli tomu ani nebyla na seznamu možných ministerských kandidátů. Doslova nespravedlivá délka těchto procesů vlastně dává odpověď na otázku, zda by obžalovaný politik měl okamžitě odstoupit z funkce a teprve po verdiktu o nevině se eventuálně vrátit. Myslí si snad někdo, že Vlasta Parkanová vpluje znovu do politických vod?

Babiš vede monolit ANO

Z tohoto úhlu pohledu se nelze Andreji Babišovi divit, že ani po trojím vydání k trestnímu stíhání se nevzdal poslaneckého mandátu a byl premiérským i prezidentským kandidátem (odsouzení by ho v ani jedné z těchto kariér nelimitovalo). Druhý zprošťující verdikt, který soudce Jan Šott obšírně a veřejně zdůvodnil, Babiše pochopitelně posílil. Utvrdil ho v tom, že celá věc byla účelová a jak opakovaně říká, kdyby nešel do politiky, žádná kauza Čapí hnízdo by nebyla. Pravda ovšem je, že i kdyby nakonec přece jen dostal podmínku a peněžitý trest, jeho voliči by mu nevěřili o nic méně.

Nechci rozebírat právnické nuance tohoto případu, které souvisejí s relevantními trhy, definicí malého a středního podniku, akciemi na doručitele a posloupností při změně vlastníků farmy. Jisté je, že jeho složitost vedlak odlišným závěrům státních zástupců a soudců jednotlivých instancí. To je ovšem neomlouvá. Délka procesu je skandální.