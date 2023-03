Vláda s důchody narazila. I na Pavla

Pokud respektovaní experti opouštějí univerzitní bublinu, aby se přímo angažovali ve veřejném dění, dá se říci, že se politika uzdravuje. Přestává být v jejich očích špinavou stokou a stává se výzvou, kterou stojí za to přijmout. V takové situaci je důležité, jak se Pavel a jeho lidé stavějí ke svým předchůdcům. Mnozí byli zaskočeni podlézavou žoviálností Vratislava Mynáře, s jakou se choval ke své nástupkyni Janě Vohralíkové při přípravě inaugurace. Co jsme si, to jsme si, jako by chtěl naznačit.

Avšak to platit nesmí. Mezi nimi má být neprostupná bariéra z profesionality a jasného distancování. Možná padnou trestní oznámení kvůli chodu Kanceláře prezidenta republiky za Mynářova bačování a pravděpodobně nás pohorší závěry auditu Nejvyššího kontrolního úřadu. K bratříčkování s představiteli končící hradní éry není žádný důvod. Vždyť v kampani se Pavel vymezoval i proti Miloši Zemanovi a jeho stylu vládnutí. Už to snad neplatí?