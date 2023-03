Martin Komárek | Foto: Deník

Ušetřené peníze za energie a příjemnější život? Nebo obří byrokratická ruka šmátrající v našich kapsách? Nutný krok k záchraně planety, nebo zbytečná byrokracie? Evropský parlament odhlasoval takzvanou energetickou neutralitu budov. Protože se dotkne každého, budí vzedmutí citů. Přesto, že nic není hotovo a o všem se bude dále jednat s členskými státy Unie.

Hlavní otázky jsou dvě.

Má mě nějaká instituce nutit, abych si upravoval příbytek podle jejích představ?

Vláda v pravicové pasti

A druhá: Dobře, zateplujme, stavme na střechách soláry, ryjme tepelná čerpadla. Ale kdo to zaplatí? Už teď mají chudší domácnosti kvůli inflaci potíže s každodenními náklady. Kde by vzali ti, kteří bydlí ve vlastním, statisíce a milióny na to, aby vyhověli rozmarům potentátů, kteří se stěhují z Bruselu do Štrasburku a zase zpátky?

Europoslanec Saša Vondra s nadsázkou označil směrnici jako „komunistickou“, neboť nedává lidem na výběr. Z hlediska čistě teoretického je to pravda. Pokud se ale stát nejen Unie, nýbrž i celého světa rozhodly chránit planetu pro příští generace, je logické a nutné, aby přijímaly zákony, které k tomu povedou.

Výsledek jednání o tomto je navíc, jak bylo řečeno, ještě daleko. A už teď je navržena celá řada výjimek, které zmírňují jeho dopad.

Dezoláti a ukrajinská vlajka

Investice, která přinese domácnostem úspory, se při dnešních cenách energií vrátí rychle, a je tedy rozumná i z běžného lidského hlediska. Jenže co když na ni rodina prostě nemá, ani kdyby dostala bezúročný úvěr? Unie jistě poskytne členským státům slušné prostředky, aby je rozdělily.

O úspěchu či neúspěchu reformy, která je nepochybně míněna dobře, se rozhodne doma. Půjde o to, jak inteligentně a srozumitelně bude vláda přidělovat dotace.