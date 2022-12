Čtu si v Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem a ptám se, zda by prezident osvoboditel obstál v dnešní době. Dokážete si představit, že by se třeba Andrej Babiš nebo Petr Pavel, kteří jsou podle posledního průzkumu společností Data Collect a Kantar CZ horkými favority na postup do finále, dopustili nějaké hlubší úvahy?