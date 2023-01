Debata lidí, kteří jsou vlídní a pozitivní, není zrovna to, po čem moderátor v bezesných nocích touží. V případě prezidentských kandidátů je to ale úleva, neboť nejde o čechrání novinářského peří, nýbrž nejvyšší ústavní funkci.

Danuše Nerudová a Petr Pavel se v duelu Deníku včera představili jako kompetentní osobnosti, jež mají o výkonu prezidentské funkce zcela jasno. Nejvíce to prokázali ve dvou odpovědích, a to ohledně přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma a jmenování šéfa Ústavního soudu.

Premiérský rozměr politiky

V prvním případě dali najevo, že ukvapenost a solitérství by byly ke škodě věci. V mezinárodně tak citlivé otázce chtějí postupovat ve shodě s evropskými spojenci a zbytečně nečeřit vodu.

Ocenit je třeba i jejich přímočarý přístup k případnému výběru předsedy Ústavního soudu. Bývalý šéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa je jedním z nejrespektovanějších představitelů české justice. O jeho odborných kvalitách a mravní integritě není sporu. Jako svého nástupce by ho rád viděl i Pavel Rychetský. Současný prezident Miloš Zeman ho ovšem nesnáší, protože prozradil, jak po něm požadoval jistou vstřícnost v soudních přích.

Dejme ženám, to, co dáváme mužům

Nikde ovšem není psáno, že o Baxovi bude rozhodovat někdo z dvojice Nerudová Pavel. O stanovisku třetího z favoritů, Andreje Babiše, se diváci a čtenáři Deníku nedověděli nic. V době, kdy se mohl do debaty zapojit, stál před soudem jako obžalovaný. A to je, řečeno s Petrem Pavlem, skutečný bizár.

Babiš je v přímé konfrontaci se soupeři slabý, ale je otázka, zda jeho zatvrzelou neúčast v debatách nebudou voliči vnímat jako pohrdání.