Každý automobilista spílá šíleným jezdcům. Náfukům v bavorácích a meďácích, co se ženou dvoustovkou. Postarším mužům ve zmijovce, kteří se vlečou šedesátkou na devadesátce. Dámám s jistou barvou vlasů, které nesmyslně mění tempo a nelogicky zabočují z pruhu do pruhu. Každý spíláme, pokud sami nejsme šílenými jezdci.

Loni zemřelo na silnicích 461 lidí. O hodně méně než v devadesátých letech či za socialismu. Pořád ale o 461 víc, než kolik bychom si přáli, a víc než ve většině západoevropských zemí. Rok 2024 přináší výraznou změnu v dopravních předpisech. Aby měla smysl, musí snížit počet mrtvých a těžce zraněných. O to, kolik plechu se pomačká, jak se zakrvaví pojišťovny a o kolik si polepší na pokutách policie, tolik nejde.

V čem tkví hlavní změny? Lidé budou moci řídit od sedmnácti, ovšem pod dohledem „mentora“. Nejspíš to bude rodič nebo blízký příbuzný. Kdo někoho takového po osmnáctém roce vozil, ví, že to je skoro stejně zdrcující zážitek jako vozit manžela (manželku). Příbuzní totiž do řízení mluví bez znalosti věci, nadřazeně a nervózně. Tady změna k lepšímu nehrozí.

Řidičák na zkoušku je lepší. Dva roky od pořízení prvního průkazu se bude muset mít řidič na pozoru, aby neudělal těžký přestupek a nepřišel o něj. Vzhledem k tomu, že mnozí nezkušení řidiči mají sklon ke zmatkování a předvádění se, by tohle mohlo fungovat. Lepší takový bič než mentor.

Změní se i bodový systém. Šílení jezdci by měli být trestáni přísněji. Malá porušení pravidel by naopak neměla přijít tak draho. Léta letoucí se vedou debaty o tom, že by tomu tak mělo být. Jenže kde není policista, tam není zákon. Dopravní policie nemůže být všude a moderní navigace upozorňují řidiče na místa, kde je. Reforma pokut je míněna v dobrém, mnoho užitku však nepřinese.

Co tedy vlastně může udělat úřad pro to, aby se na silnici neumíralo? Podporovat ekonomiku tak, aby rostla a aby si tedy mohli lidé koupit nová a bezpečnější auta. Investovat víc do stavby dálnic a obchvatů měst a obcí. Spravovat mizerné okresky. A zkusit vymyslet inteligentní preventivní kampaň. To je však nesrovnatelně těžší než změna dopravních předpisů.