Babišův soud, Baštův tah a Pavlova standarta

Faktem je, že se během ruského „příměří“ dál střílelo, dál umírali lidé, ruská armáda sama během příměří oznámila sestřelení pěti ukrajinských vojenských letounů. To však není to nejpodstatnější, byť to ukazuje neschopnost Ruska dostát svým vlastním slibům. Tady jen připomeňme, že před rokem touto dobou se ruští představitelé v čele s Vladimirem Putinem zaklínali, že asi sto padesát tisíc ruských vojáků u ukrajinských hranic je tam jen a jen na cvičení. A že je naprosto vyloučeno, aby Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Jak to pak bylo na konci února ve skutečnosti, všichni víme.

Ale to není to podstatné. Nejpodstatnějším vzkazem neuskutečněného příměří světu je to, že válka na Ukrajině má v tuto chvíli strašně daleko k čemukoli, co by se dalo nazvat jejím koncem. Nebo aspoň nějakým dlouhodobým přerušením. Putinovo Rusko chce prostě Ukrajinu stále dobýt a myslí si, že se mu to mobilizací lidí i zbrojního průmyslu podaří. Ukrajina doufá s pomocí západních zbraní a díky odhodlání svého obyvatelstva zase v to, že Rusy vyžene ze všech okupovaných území. A to včetně Donbasu a Krymu.

Covid testy Číňanů je nutné zavést. Čína totiž o covidu lže

Pro nás, pro naši část světa, která je tak či onak do války zapojena a je v ní angažována, to znamená prostě počítat s dalším válečným rokem. Zázraky se sice dějí, a to i na ukrajinské frontě, ale přesto jsou porážka ruských agresorů i mír asi stále daleko. A s tím je prostě třeba počítat.