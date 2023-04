Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Vláda Petra Fialy vznikla díky naplnění tří předpokladů. Pětikoaliční projekt se narodil hlavně proto, aby byl poražen Andrej Babiš. To se podařilo. Především proto, že ve sněmovně nemělo hnutí ANO žádné relevantní spojence. Pohodlná většina byla předpokladem ambiciózního programového prohlášení, jež zahrnovalo realizaci nutných reforem. Druhým pozitivem byl oslabený prezident Miloš Zeman. Po vysilující nemoci a Babišově ústupu jeho mocenské choutky povadly a Petr Fiala na Hradě prosadil vše, co potřeboval. Třetím faktorem bylo překonání covidové pandemie. Vyvrcholením této éry bylo zvolení Petra Pavla hlavou státu. Jenže pak už to začalo jít z kopce.

Sá(a)zka politiků ODS

Loni se kabinet mohl vymlouvat na ruskou agresi na Ukrajině, neboť musel řešit akutní záležitosti kolem válečných uprchlíků a především zajištění dodávek zemního plynu. Zmatky se zastropováním cen energií nebo složitý systém žádostí o sociální dávky sice obyvatelstvo hnětly, ale pořád je bylo schopno tolerovat.

Bohužel letos ministři předvádějí výkony, za něž by žáci dostávali stěží dostatečnou. Neumějí si poradit s inflací, která požírá lidem úspory. Vysoké ceny bydlení a potravin nutí nízkopříjmové rodiny šetřit až na dřeň, penzisty pak pátrat po kdejaké slevové akci. Potravinové banky jsou vymetené. Tragikomedii připomínal vládní kvapík při snížení valorizačního mechanismu u červnových důchodů. Nad novelou, která byla přijata v legislativní nouzi, se vznáší stále otazník, který může změnit ve vykřičník a dvojtečku Ústavní soud.

Zbabraná byla komunikace ohledně rušení poboček České pošty. O redukci finančních úřadů ministr Zbyněk Stanjura raději neinformoval vůbec. V obou případech na to příslušní starostové zírali jako zjara. Netušili totiž nic. No a poslední kapkou byl uniklý pracovní materiál o možných úpravách sazeb daně z přidané hodnoty. Jako by vláda ztratila sebezáchovný instinkt. Co krok, to malér.

Šílenství kolem DPH

Prezident Pavel se první měsíc v úřadě logicky věnoval hlavně organizačním záležitostem. Vybral tři kvalitní kandidáty na ústavní soudce a pokračoval ve výjezdech do regionů. Už ale také podepsal spornou valorizační novelu a čekají ho další tvrdé oříšky. Velká část jeho voličů očekává, že se jich zastane. I proti vládě, která při hledání úspor připomíná zoufalce učícího se pomocí metody pokus omyl. Chybí jí koncepce, odhodlání, přesvědčivost. Co s tím Petr Pavel udělá? Půjde proti premiérovi, nebo mu bude krýt záda? V prvním případě by destabilizoval už tak rozkolísanou politickou scénu, ve druhém ztratí značnou část svých příznivců. Možná by měl udělat to, co si předsevzal, totiž ihned svolat schůzku s Fialou i Babišem, aby společně začali konat ve prospěch země a jejích občanů.