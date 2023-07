Martin Komárek | Foto: Deník

Je to nový svéráz. Čím dál víc hospůdek, kiosků, horských chat či bud a obchůdků odmítá platební karty. Nikdo jim to nenařizuje, je to tedy z hlediska zákona v pořádku. Pro zákazníka, zvyklého platit telefonem nebo hodinkami, je to otravné. Na cizince to musí působit otřesně: Ve které méně než rozvojové zemi jsem se to u všech všudy ocitl?

Ve vyspělém světě se naopak rozmáhá jiný nešvar. Například v Británii některé hotely a restaurace nepřijímají platbu v hotovosti. To zase diskriminuje lidi, kteří si z různých důvodů odmítají kartu pořídit. Nebo prostě jen nechtějí být šikanováni a chtějí hradit účet podle svého.

Miss, která byla mužem

Vraťme se však do rozžhavené vlasti. Když nejste zvyklí u sebe nosit mince a bankovky, leckde se nezchladíte. Mají pro to podnikatelé nějaký důvod, takto vás týrat? Tvrdívají, že nechtějí platit bankám nekřesťanské poplatky. Ačkoli to lidé často berou, je to scestné. Obchodník samozřejmě neplatí ze zisku, ale připočte poplatek do výsledné ceny pro zákazníka. V případě peněžních plateb by mohl být o něco levnější než konkurence, a tím vyvážit to, že je otravný. Tak tomu ovšem většinou není. A v případě místních skoro monopolů, jako jsou kiosky v kempu, to ani nedává smysl.

Pravdou není ani to, že s tím má podnikatel oplétačky a papírování. Když s tím nemají problém v každém slušnějším taxíku, stánku nebo v miniaturní vietnamské prodejně, zvládne to skutečně každý. Důvodem je tedy nevůle nebo snaha trochu se obohatit. (Z další úvahy vyjímám tradiční hospůdky, většinou v historických městech, kde placení hotovými patří ke koloritu a karty nebrali nikdy.)

Kosatky útočí

Při vší úctě k živnostníkům a drobným podnikatelům, které zkrouhl covid, se podezření, milý Watsone, doslova nabízí. Po zrušení EET nechtějí zanechávat elektronickou stopu a „optimalizují“. Stát přijde o další peníze a bude je muset nahrabat jinde. Například znovu zvedne daně těm, kdo se před ním neumějí schovat. To je nespravedlnost vůči nim ale i vůči podnikatelům, kteří plní své povinnosti.Zrušení elektronické evidence byla zbytečná pomsta současné moci vůči té minulé. Nutit obchodníky, aby přijímali všechny způsoby platby, je zas stejně zpozdilé jako vnucovat hotovost do ústavy. Liberální stát by měl svým občanům věřit. V tomto případě by ale udělal dobře, kdyby u těch, kdo náhle karty odmítají, pohlídal, zda platí daně.