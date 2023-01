Dnes se dozvíme, kdo se na příštích pět let stane prezidentem České republiky. Mohla bych vyjmenovat mnoho bodů, které na novou hlavu státu čekají. Mirek Topolánek, který se o nejvyšší státní úřad ucházel před pěti lety, na otázku, co by mělo být prvním krokem Zemanova nástupce, řekl: „Vyhodit flašky a vyvětrat.“