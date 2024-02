Martin Komárek | Foto: Deník

Americký novinář Tucker Carlson vyzpovídal Vladimira Putina. Jedni říkají, že je to skvělý žurnalista, druzí, že nedostudovaný šmok. Jedni říkají, že se stal tlampačem diktátora obviněného z válečných zločinů. Druzí, že je to dobré. Aspoň víme, co si Putin myslí. A tak je to okolo ukrajinského konfliktu skoro se vším.

Jistá je pouze jedna jediná věc. Rusko je útočník, okupuje území suverénního státu. Rozpoutalo nevyprovokovanou válku. Ruské elity jsou tedy přímo vinny zabíjením civilistů a nesmyslnými bratrancovražednými jatky u Mariupolu, Bachmutu, Avdijivky a jinde. Vladimir Putin může jít v ruské historii klidně až k pračlověku, aby dokázal své územní nároky, avšak marně.

Rusko na Ukrajině nemůže prohrát, řekl Putin v rozhovoru s americkým moderátorem

Co však jeho posedlost dějinami? Myslí vážně školení z dějepravy, které dával Carlsonovi? Pokud ano, je to nebezpečné. Podobnou mánií totiž trpěl Adolf Hitler. Možná ale ruský prezident hraje poker. Nezhlédl se spíš v Jamesi Bondovi než v německém vůdci? A nevychutnává si, jak tahá Západ za nos? Platí bonmot, že politikům nelze věřit jediné slovo, Putinovi ovšem dvojnásob.

Ukrajina, která se chce a musí pokoušet i za války chovat demokraticky, je také jeden velký otazník. Byl odvolán vrchní velitel Zalužnyj, protože je jeho popularita nepohodlná prezidentu Zelenskému? Nebo proto, že jeho letní ofenziva nesplnila očekávání. Nic nevíme ani o poměrech v ukrajinské armádě. Převažují hrdinové, kteří pokládají životy, aby Rusy zastavili, nebo ti, kdo se chtějí vyhnout mobilizaci?

Aféra HHC je selhání vlády

Na sociálních sítích často s vervou komentujeme to, o čem nic nevíme. Kdybychom nebyli líní a trochu prokutali web, získali bychom aspoň povšechné znalosti. A nemuseli bychom se navzájem urážet kvůli tomu, že neznáme fakta. O tom, co se děje na frontě, však neví nikdo nic. Samozřejmě, tajné služby asi o něco víc, ty to však nedají najevo, neboť jsou tajné, jak říkal klasik Jan Vodňanský. Více vědí i odborníci, jako generálové ve výslužbě Petr Pavel či Jiří Šedivý. Ti krotí optimismus ohledně víry ve vítězství Ukrajiny.

Rusko má několikrát větší lidské, vojenské i hmotné zdroje. Navíc drží západní země v šachu atomovkami. Jinak by mohlo přijít na pomoc Ukrajině vojenské sdružení států, podobně jako když osvobodilo Kuvajt z rukou Saddáma Husajna. Jenže co se děje v Kremlu? Nemá už někdo dost „šíleného krále“ sedícího za dlouhým stolem? Válka je vyčerpávající a pro toho, kdo není zaslepený pohledem do minulosti, pro Rusko nevýhodná. NATO válka posílila o dvě neutrální země na jeho hranicích. Neříká si tohle nějaký generál schopný převratu?

Prostor pro cara

Je přirozené, že se média snaží vytvořit z kousků informací mozaiku. Je pochopitelné, byť neprofesionální, že mnohá nekriticky fandí Ukrajině. Je tedy přirozené i to, že novinář Carlson, který si myslí, že je to nefér, chtěl dát prostor carovi. Je logické, že toho Putin využil, a naprosto jasné, že z jeho „výkladu dějin“ vstávají normálním lidem vlasy na hlavě. Co je možná nejzajímavější: Carlson byl v Moskvě přivítán jako bůh, byť je údem „zdegenerovaného Západu“. Co když Rusko chce i za cenu války uznání a obdiv místo pohrdlivých vtipů, stejně jako nějaké opomíjené děcko? Zase jen otázka.