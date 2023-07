Martin Komárek | Foto: Deník

V rozpáleném letním čase se událostem nedaří. O to větší se spustí poprask, když se něco semele. Jaroslav Dušek v upoutávce na rozhovor s Čestmírem Strakatým řekl více méně toto: „Člověk umírá na rakovinu, protože nenávidí život. Když se o nemoci dozví, může to „otočit“ a překonat ji duševní silou.“

Hned se ozval ministr Válek a četní lékaři s tím, že herec, vedlejším povoláním šaman (nebo naopak), šíří životu nebezpečné polopravdy. Dokonce režisér Jan Hřebejk, který Duška masově proslavil v Pelíšcích, od něj dává ruce pryč. Jinde našel zastání. Bývalý olympijský vítěz a nyní lékař nekonformních názorů, Lukáš Pollert se na to ale dívá trochu jinak: „Rakovina je důsledkem nezdravého života. A kdo žije nezdravě, vlastně nemá život rád.“

My se nyní zdržme vášní a zkusme to vidět ve společenských souvislostech. V ukázkách, které mají vzbudit pozornost obecenstva, se vždy objevují nejdramatičtější výseky. Vše je z reklamních důvodů namířené přímo na divákův solar plexus. Do kin také nyní vstupuje film Dvě slova jako klíč, kde hraje Dušek významnou vedlejší roli. Pokud má být tiráda o rakovině trailerem zadarmo, splní svůj účel. A má v sobě i něco bohulibého. Onen film se totiž vymyká běžné komerční tragikomické české produkci.

To, co herec prohlásil, je však nejen nelogické, ale bolestně se dotýká každého, jehož blízký umřel na rakovinu nebo s ní zápasí. Jenže i to může mít svůj smysl: jen drastická výzva ke změně životního stylu může zapůsobit. Dušek tedy může mít pocit, že lidem vlastně pomáhá jaksi prohlédnout. Navíc aspoň v tom, co jsme slyšeli, nedává žádné úchylné návody na mastičkářskou léčbu.

Jeho názor je jistě výstřední, ale herci bývají výstřední. Považme jen takového Gérarda Depardieu, který se zhlédl v Putinovi. Proti tomu je trocha šamanství pouhé nic.

Moderní medicína udělala v potírání rakoviny obrovský pokrok, byť zatím nezná její podstatu. Lékaři se ovšem shodnou, že způsob života může jejímu vzniku napomoci a že velmi záleží i na duševním stavu pacienta. Dušek tedy vlastně neřekl nic převratného, co by věda nevěděla. Jen to histrionsky přehnal.