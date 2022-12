Připadá vám to bláznivé? Mně též. Ale ta doba už přichází.

Jen pohleďme. Britské muzeum zavřelo expozici Medicine Man, která pojednává o historii lékařství. Prý je rasistická a sexistická. Na pováženou je prý i to, že ji shromáždil bohatý bílý muž. Muzeum výstavu vylepší tak, aby byla politicky korektní.

Ano, je pravda, že většina lidských dějin byla surová a krutá. Je pravda, že bílá rasa se neprávem na základě falešných vědeckých teorií vyvyšovala nad jiné. Je pravda, že muži vládli a ženy měly podřízené postavení. Jenže má se za to Evropa omlouvat tři tisíce let, jak nedávno meldoval šéf FIFA Infantino?

Domnívám se, že sotva. Arabové byli rasisty a kolonizátory též. Nad jiné se vyvyšovali i čínští Chanové. Původní obyvatelé obou Amerik i Afriky proti sobě válčili tak krutě, že „strčili do kapsy“ i brutální evropské rytíře a obchodníky. Ženy byly druhořadé téměř ve všech kulturách. A tak dál.

Proč se tedy stydí jen Evropa a Amerika? Proč chceme přepisovat realitu i jazyk, jakým o ní vyprávíme? Jistě, je to činěno v bohulibém úmyslu. Nebo aspoň s úmyslem, jenž někdo za bohulibý pokládá. Ve skutečnosti to má blízko k přepisování historie, jako to dělali komunisté, nacisté a dnes Rusko. Je to verze mnohem jemnější, příbuznost je však prokazatelná. Místo kritického rozumu nastupuje ideologie. Místo výměny názorů orwellovská dvojí řeč nebo havlovské ptydepe.

Úcta k menšinám, úcta k hodnotě každé bytosti jsou jedním z největších evropských vynálezů. Jako dříve deklarace lidských práv. Západní civilizace ztrácí svou převahu v technologiích a průmyslu. Na svou toleranci a pomoc znevýhodněným může být hrdá. A ne se utápět v sentimentálních, promiňte, kydech.