Petr Pavel vystoupil po dvaceti letech před evropskými poslanci jako po Václavu Havlovi první český prezident, který má zájem na úspěchu Evropské unie. A na tom, aby k tomuto úspěchu Česko přispělo. Po dvou desítkách let Václava Klause a Miloše Zemana bylo třeba napravit smutný dojem, která Evropa z Česka těchto prezidentů získala.

To se společně s profesionálně odvedeným předsednictvím Evropské unie vlády Petra Fialy českému prezidentovi podařilo. Do svého projevu dokázal Pavel dostat i český zájem, někdy odlišný od pohledu evropského a především europoslaneckého hlavního proudu.

„Je v našem společném zájmu chopit se příležitostí zelené a digitální transformace. Samozřejmě, vyvážit náklady a přínosy bude jádrem úspěchu a toho, zda je veřejnost přijme,“ varoval Pavel někdy až zeleně vidící europoslance. „Z tohoto pohledu musíme zajistit, že dvojitá transformace přinese výhody všem skupinám obyvatelstva, zvláště pak skupinám, které závisejí na zaměstnanosti v tradičních průmyslových oblastech,“ dodal Pavel, prezident nejprůmyslovější země Evropské unie.

Společně s jasnou podporou Ukrajině a důrazem na rozšíření propojené s reformou rozhodování EU dával celý Pavlův projev smysl. A byl sebevědomou řečí jasně proevropského českého státníka.

Byla to ale řeč českého prezidenta k Evropanům. Tím, že byla v angličtině a celou svou stavbou. V tom svůj úkol splnila a dočkala se potlesku, a to nikoli jen ze slušnosti. Těžší evropský úkol ale na prezidenta ještě čeká. Musí to, o čem v projevu mluvil, vysvětlit českým občanům a získat je pro to. V zemi, kde to po dvaceti letech Zemana a Klause vypadá z pohledu postojů Čechů k EU vybombardovaně jako v Porůří na konci války, je to obrovský úkol.

Jeden z největších, který na Petra Pavla čeká.