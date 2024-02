Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Premiér Petr Fiala opomněl ve svém majetkovém přiznání uvést, že je podílníkem Podnikatelské družstevní záložny. V ní měl pět let uložený jeden milion korun. Vybral ho v roce 2020.

Je to nemilá chyba, avšak nijak dramatická. Všechno ostatní kolem této kampeličky zavání velkým průšvihem. Pokud chtěl předseda ODS diverzifikovat své úspory, je zvláštní, že jejich část vložil do ústavu nevalné pověsti, kde navíc peníze nijak nezhodnotil. Učinil tak na radu svého bývalého studenta, šéfporadce exministra vnitra za ČSSD Milana Chovance a politického marketéra Miloše Růžičky. Budiž.

Že Petr Fiala nepřemýšlí o co nejvýhodnějším investování svých finančních prostředků, je jeho věc. Občanům České republiky nezbývá než doufat, že podobně neuvažuje v případě státního rozpočtu. I kdyby uvěřili, že on ani Růžička neměli tušení o podivnostech kolem této záložny, musejí se ptát, co se bude dít dál.

Přitažlivost Babišova populismu

Nejde ani o to, že kolem tohoto ústavu se motali lidé propojení s ODS, jako jsou pravomocně odsouzený exnáměstek ministra zemědělství Roman Boček, bývalý ministr zdravotnictví Luděk Rubáš, jeho zeť, exposlanec Petr Tluchoř či podnikatel Kamil Bahbouh. Důvodem k pochybnostem je to, že kampelička dostala dvakrát pokutu za nedbalý dohled nad praním špinavých peněz a neexistující kontrolní mechanismy od ČNB a finančně analytického útvaru.

Především je tu ale kauza čtrnácti milionů eur (cca 350 milionů korun), které byly určeny na zbraně pro Ukrajinu a vypařily se. Z Podnikatelské družstevní záložny je kdosi vybral a odnesl si je ve dvou brašnách v hotovosti 29. března 2023, napsal web Seznam Zprávy. Komu byly určeny, co se za ně nakoupilo a proč nedoputovaly do Kyjeva, nevíme.

„Korupce je na Ukrajině součást tamní kultury, v podstatě bez toho, že dáte někomu nějakou hřivnu do kapsy, tak se nedostanete ani do hotelu do svého pokoje,“ řekl minulý čtvrtek v pořadu ČT Máte slovo ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Pak by měl být tento vládní politik první, kdo by podpořil mimořádnou sněmovní schůzi k případu kalné záložny, kterou svolalo hnutí ANO. V zájmu premiéra Fialy i napadené země.